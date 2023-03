Se préparer à une cyberattaque – La cybersécurité est devenue un enjeu central pour les entreprises Une étude montre que, en quatre ans, la conscience des dangers du piratage a évolué dans les PME. Des failles demeurent pourtant. Alain Detraz

Les entreprises ne doivent plus espérer passer entre les gouttes, souligne la CVCI, mais se préparer à gérer une cyberattaque. KEYSTONE/Christian Beutler

«PME et cybersécurité: l’heure de vérité». C’est le titre d’une enquête menée par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) auprès de centaines d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, qui confirme que la cybersécurité est devenue un enjeu central pour les entreprises. Reste que les PME demeurent une cible facile, estime la CVCI, faute de temps et de moyens pour investir autant dans leur sécurité informatique que les grandes sociétés.