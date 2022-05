L’abattage récent d’un magnifique magnolia, dans l’un des plus beaux villages de l’arc lémanique, devient l’occasion de méditer sur la nature même de l’approche écologique actuelle, fondée plus sur la peur et l’urgence sanitaire, sur des opportunismes politico-économiques, que sur une véritable vision globale et surtout spirituelle de l’univers.

Certes, il faut sauver la planète Terre par des mesures pragmatiques favorisant la biodiversité et la transition énergétique, il est indispensable de maîtriser le réchauffement climatique et de protéger l’ensemble de notre écosystème. Cependant, il est urgent aujourd’hui d’élever le niveau de conscience et de ne pas limiter l’action écologique à un processus technoscientifique de réparation des dégâts engendrés par une approche mécaniste et cartésienne du monde.

Notre planète et notre humanité méritent mieux qu’une écologie prosaïque de surface, sans perspectives transcendantes.

«La culture moderne est appelée non seulement à sauver la Terre mais aussi son âme!»

Si la nature a été souvent perçue, par la civilisation rationaliste athée, comme une machine inanimée, un objet remplaçable à exploiter, à acheter et à vendre, à louer ou à transformer, pour alimenter l’économie et la richesse d’une minorité, il est temps de réaliser une «écologie des profondeurs», qui accorde une valeur intrinsèque et un caractère sacré à toute forme de vie.

Après avoir vidé les églises et dépouillé la nature de son mystère, créant un vide spirituel et une confusion morale sans précédent, la culture moderne est appelée non seulement à sauver la Terre mais aussi son âme!

L’écologie spirituelle ne se contente pas de mettre fin à la maltraitance des animaux et à la destruction des forêts sur un plan uniquement horizontal et matérialiste, car une énergie invisible fonde et traverse le monde visible, lui conférant noblesse et dignité.

Nous sommes tous plongés et englobés dans un Grand-Tout, fils d’une même Terre Mère, frères et sœurs entre nous, interconnectés par un lien énergétique et divin.

C’est l’écologie de Satish Kumar, un des plus grands maîtres spirituels de notre temps, capable de corréler «vivre en paix avec soi-même» et «vivre en harmonie avec la nature et les autres». En cultivant la terre avec bienveillance, affirme-t-il, nous prenons soin de notre âme et, ainsi pacifiés, nous pourrons mieux réaliser la justice sociale.

Arbre symbole

«Bâtir une écologie sur l’amour et le sentiment de révérence, plutôt que sur la peur des catastrophes», voilà un progrès humaniste digne de l’âme du monde qui nous accueille sur cette Terre pour évoluer et grandir en sagesse.

Ainsi, la mise à mort de notre fameux magnolia du bord du lac acquiert une dimension insoupçonnée et spirituelle. Lui qui était symbole de vie et de fidélité, de beauté et de pureté; lui qui boostait nos énergies et calmait nos angoisses; lui qui communiquait avec les moineaux du ciel et écoutait la vieille dame du village. Peut-être, qu’il était aussi frère de l’arbre de la Bodhi, inspirant l’illumination du Bouddha.

Le Petit Prince avait raison, regardez le ciel. Demandez-vous: «Le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur?» Et vous verrez comme tout change.

Emanuele Alfani Afficher plus Théologien FLORIAN CELLA

