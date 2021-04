Arts de la scène – La danse contemporaine bat pavillon au cœur de Genève L’ouverture du Pavillon de la danse au bout du lac Léman couronne le formidable essor de la danse contemporaine en Suisse romande. En voici l’histoire et quelques figures. Natacha Rossel, Katia Berger

«Black Out», 2016, de Philippe Saire, chorégraphe qui a joué un rôle majeur dans l’éclosion de la danse contemporaine en Suisse romande. Philippe Weissbrodt

Vingt ans d’attente, puis six mois de confinement, mais on y est: la réouverture des salles offre enfin son baptême au Pavillon de la danse, achevé l’automne dernier. Premier lieu de Suisse romande entièrement pensé pour la chorégraphie, le bâtiment marque une étape majeure dans la reconnaissance de ce genre qui brille dans notre région par une vitalité remarquable. Car la danse contemporaine a trouvé en Suisse romande un écosystème particulièrement foisonnant, repéré comme tel dans le reste du pays comme à l’étranger. Les compagnies, les festivals se multiplient, et de nombreux chorégraphes sont désormais invités dans toute l’Europe.