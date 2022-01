Portrait de Joséphine Remy – La danseuse inépuisable à la conquête de l’Ouest La Blonaysanne se produit avec les plus grandes stars de la musique aux États-Unis. Elle veut insuffler le rêve aux Suissesses. Romain Michaud

Joséphine Remy ne sort jamais sans son sourire. Florian Cella

Son sourire communicatif – qu’un masque ne saurait cacher – et ses grands yeux bleu vif et pétillants détonnent avec la météo grisâtre et la froideur de la salle de danse de Renens où Joséphine Remy nous a donné rendez-vous. La danseuse et chorégraphe professionnelle de 32 ans s’excuse: «Je n’ai plus de voix.» Même aphone, elle est déterminée à raconter en détail son rêve américain.