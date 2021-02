Portrait de Tania de Paola – La danseuse volcanique carbure à l’instinct La Lausannoise de 43 ans conte ses déboires sentimentaux dans «Où est Charlie», pièce intime marquant les 20 ans de sa compagnie. En suspens, pour l’instant. Natacha Rossel

Tania de Paola. Florian Cella

Une conversation avec Tania de Paola, c’est un écheveau de laine emberlificoté. On tire un fil, il s’emmêle. On défait, on déroule lentement, on reprend. Jusqu’au nœud suivant. La danseuse comédienne, elle, file une autre métaphore: «Vous arrivez à suivre? J’ai un peu tendance à faire la pieuvre, ça part de tous les côtés!» Elle rit, sirotant son café sur le canapé rouge vif de son salon. Joviale, volubile, pleine de vie, la Lausannoise de 43 ans n’est pas du genre à se laisser gagner par le spleen, malgré les reports successifs d’«Où est Charlie». Cette pièce inspirée de ses déboires sentimentaux, créée au Pulloff à Lausanne pour marquer les 20 ans de sa compagnie, devra encore attendre un peu pour rencontrer son public.