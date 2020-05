Suisse – La DDC souhaite se tourner davantage vers le privé Ignazio Cassis souhaite fortement renforcer les partenariats de la Direction du développement et de la coopération (DDC) passés avec le secteur privé.

Ignazio Cassis (à droite) avec Patricia Danzi, la directrice de la DDC. KEYSTONE

La réorientation stratégique de la Direction du développement et de la coopération (DDC) sous la gouverne d’Ignazio Cassis se poursuit. Selon des documents internes, le conseiller fédéral souhaite fortement renforcer les partenariats passés avec le secteur privé.

Dans un article paru vendredi, le «Courrier» relaie des informations parues dans des documents internes portant sur la stratégie de la DDC. Ces documents, obtenus par l’ONG Public Eye, et publiés sur son site, donnent un aperçu des réflexions de la DDC concernant sa réorganisation, prévue jusqu’en 2032.

Un projet de directive daté de novembre 2019 détaille une feuille de route portant sur la transformation des aspects quantitatifs et qualitatifs de la DDC. Au niveau quantitatif, l’objectif est que, d’ici 2032, 25% de tous les projets de la DDC, contre 4% actuellement, soient mis en œuvre selon les modalités de l’engagement avec le secteur privé.

Optimiser avec le secteur privé

Le Conseil fédéral a adopté en mars un rapport relevant que la coopération internationale pourrait être optimisée grâce au financement mixte. Une participation plus grande du secteur privé pourrait permettre de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies.

Actuellement, la coopération internationale se fait à travers trois types d’instruments: aide au développement «classique», investissements du secteur privé et financement mixte. Si de nombreuses synergies existent déjà entre les deux premiers niveaux d’intervention, des améliorations sont encore possibles dans la combinaison de fonds publics et privés, souligne le gouvernement.

Le secteur privé n’investit pas dans les régions les plus pauvres ou dans des secteurs difficiles, car le rapport entre rendement et risque est déséquilibré et la prévisibilité n’est pas garantie. Des mesures sont actuellement étudiées pour réduire les risques d’investissement à un minimum avec des fonds publics, note le Conseil fédéral. L’effet sur le développement en serait renforcé.

( ATS/NXP )