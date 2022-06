Manifestation à Yverdon-les-Bains – La déambulation fait un retour attendu au Castrum Après l’annulation de l’édition 2020, la pandémie avait limité les possibilités des organisateurs l’an dernier. Cette année, le festival pluridisciplinaire retrouve une liberté totale. Frédéric Ravussin

Le Castrum va retrouver une liberté complète cette année. VANESSA CARDOSO – A

Le Castrum va reprendre possession des rues yverdonnoises dans moins de deux mois. Il se les appropriera plus encore que l’année dernière, puisque cette 22e édition marque le grand retour d’un «genre» qui a souvent marqué de son empreinte cet événement pluridisciplinaire: la déambulation.

Si la pandémie n’était parvenue à mettre le Castrum à terre qu’en 2020, elle avait encore contraint ses organisateurs à un double exercice d’équilibriste et de jongleur l’an dernier, en les empêchant notamment de promener librement le public de gauche et de droite.

Jusqu’à la Villette

Cette liberté appréciée, le public la retrouvera donc du 11 au 14 août. Et à plusieurs reprises. Avec «Ne rentrez pas chez vous» (par la Cie du Coin), il suivra une fanfare qui répond pleinement à l’une des ambitions premières du Castrum: se réapproprier l’espace public en interrogeant sur le monde et la société. Dans le cas présent: la privatisation de cet espace public et les personnes dites «indésirables» qu’on peut y rencontrer.

Quant à «Béton», une des six créations originales de cette édition 2022, il invite pour la première fois le parkour au Castrum. Discipline urbaine par excellence, c’est à la Villette qu’elle trouve le terrain de jeu idéal pour ces artistes acrobates qui promèneront les spectateurs dans un quartier encore jamais «réquisitionné» jusque-là.

«À la base, nous sommes un festival qui célèbre les arts dans leur ensemble.» Damien Frei, directeur du Castrum

Cette délocalisation affirme du reste une fois encore la volonté du festival d’étendre ses activités dans les quartiers, bien que son centre névralgique reste solidement ancré au centre-ville, autour du château. Et c’est tout un symbole: le rideau tombera sur le Castrum 2022 non loin du lac, à La Dérivée. Un des cinq acteurs culturels locaux avec qui le festival collabore cette année.

Au total, 36 projets jalonneront ces quatre jours d’animations culturelles. Fidèle à sa tradition quadragénaire, le festival propose une affiche pluridisciplinaire. «La mise sur pied d’une commission de programmation forte de quatre personnes a même permis d’insuffler une nouvelle énergie au processus de prospection», souligne le directeur, Damien Frei.

La ligne artistique s’en trouve plus variée que jamais. «Même si, à la base, nous sommes un festival qui célèbre les arts dans leur ensemble», reprend-il. Danse, théâtre, musiques actuelles, performances, installations, ateliers et projets participatifs se retrouvent sur une affiche où une attention particulière a été portée au nouveau du cirque contemporain.

À noter aussi qu’à une exception près – le concert de Christian Zehnder au Temple le 12 août –, l’intégralité des spectacles est gratuite, même si certains requièrent une inscription au préalable.

