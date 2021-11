Canton de Schaffhouse – La découverte d’explosifs à la douane a été confirmée Une enquête pénale a été ouverte contre le conducteur du véhicule pour mise en danger avec intention criminelle à l’aide d’explosifs et de gaz toxiques.

La douane de Thayngen (SH) est restée fermée durant toute la matinée jeudi. (Photo d’illustration) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a confirmé la découverte d’explosifs jeudi au poste-frontière de Thayngen (SH). Le conducteur de la voiture suspecte a été placé en détention. La piste terroriste n’est pas privilégiée pour l’heure.

Une procédure pénale a été ouverte contre le conducteur du véhicule. L’homme est soupçonné de mise en danger avec intention criminelle à l’aide d’explosifs et de gaz toxiques. Le rôle et les intentions du suspect ne sont toutefois pas clairs, précise le MPC, qui souligne que la présomption d’innocence s’applique.

Détention provisoire demandée

Le conducteur a été arrêté et interrogé, selon les autorités de poursuite. Une demande de placement en détention provisoire a été déposée auprès du tribunal des mesures de contrainte. Le véhicule et divers objets – dont des explosifs et des outils – ont été saisis.

Le MPC souligne qu’il ne fournira pas d’autres informations pour l’instant et qu’il communiquera à nouveau «en temps voulu». Il ne précise pas quel type d’explosif a été découvert, ni en quelle quantité.

Les douaniers avaient découvert tôt jeudi matin les explosifs lors du contrôle d’un chargement suspect au poste-frontière helvético-allemand de Thayngen (SH)/Bietingen (D). Celui-ci a été bouclé durant toute la matinée dans les deux sens.

Il n’y a eu ni détonation ni blessés, avait précisé jeudi le MPC, qui dirige l’enquête menée par la police schaffhousoise et l’Office fédéral de la police (fedpol).

ATS

