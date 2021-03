Royaume-Uni – La défense de Johnny Depp plaide pour un nouveau procès En novembre, l’acteur américain avait perdu son procès en diffamation à Londres contre le tabloïd «The Sun». Jeudi, il tentera d’obtenir un nouveau procès en appel.

Image d’archive AFP

La défense de Johnny Depp s’attelle à partir de jeudi à convaincre la justice britannique d’accorder à la star un procès en appel, après avoir perdu contre le tabloïd «The Sun» qui l’avait décrit en mari violent envers son ex-épouse Amber Heard.

À la suite du jugement qu’il avait qualifié de «surréaliste», l’acteur américain de 57 ans avait dû renoncer à son rôle dans le prochain film de la série «Les Animaux Fantastiques», adapté des ouvrages de l’auteure de Harry Potter, J. K. Rowling.

Le 2 novembre dernier, l’acteur d’«Edward aux mains d’argent» et «Pirate des Caraïbes» avait perdu son procès en diffamation à Londres contre News Group Newspapers (NGN), société éditrice du «Sun». S’appuyant essentiellement sur les déclarations de l’actrice, le «Sun» avait, dans un article publié en avril 2018, invoqué 14 épisodes de violences, tous contestés par Johnny Depp.

Après trois semaines d’audience qui avaient, en juillet, épluché la vie conjugale du couple, parfois dans ses détails les plus scabreux, le juge Andrew Nicol avait tranché en faveur du tabloïd. Il avait estimé dans son jugement que les qualifications du «Sun» étaient «substantiellement vraies» car «la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées».

Après le refus du juge de lui accorder la permission de faire appel, Johnny Depp a saisi directement la cour d’appel. Mais pour obtenir la tenue d’un deuxième procès, les avocats de l’acteur devront se fonder sur de nouvelles preuves qui n’ont pas été produites en première instance, a précisé début février le juge Nicholas Underhill. C’est à l’issue des audiences qui démarrent jeudi que Johnny Depp saura si la justice britannique lui accorde la possibilité de laver son nom.

«Détails traumatisants»

Le premier procès à la Haute Cour de Londres, souvent en présence du comédien quinquagénaire et de son ex-femme Amber Heard, 34 ans, avait donné lieu à un grand déballage de leur vie privée.

L’acteur américain a reconnu une consommation abusive de drogues et d’alcool, mais affirme n’avoir jamais levé la main sur une femme, soutenu sur ce point par les témoignages écrits de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder. Il accuse en retour de violences l’actrice de «The Danish Girl» et d’«Aquaman».

Amber Heard, qui avait le statut de témoin dans ce procès, avait quant à elle maintenu ses déclarations et déploré que les «détails les plus traumatisants et les plus intimes» de sa vie avec Johnny Depp aient été exposés devant la justice, et «diffusés dans le monde entier». Fin novembre, le juge a aussi ordonné à Johnny Depp de payer un peu plus de 628’000 livres (780’000 francs) au «Sun» pour couvrir ses frais de justice.

Johnny Depp et Amber Heard s’étaient rencontrés sur le tournage de «Rhum Express» en 2011, avant de se marier en février 2015 à Los Angeles, en Californie. Le couple avait divorcé avec fracas début 2017. L’actrice avait alors évoqué «des années» de violences «physiques et psychologiques», accusations vivement rejetées par Johnny Depp.

Dans la procédure de divorce, Amber Heard avait retiré sa plainte pour violences et Johnny Depp lui avait versé plusieurs millions de dollars, que l’actrice avait redistribués à des associations. L’acteur a par ailleurs entamé une autre procédure en diffamation contre Amber Heard aux États-Unis.

AFP