Procès Maudet, quatrième jour – La défense de Magid Khoury dénonce «une légende» Mes Hassberger et Vodoz fustigent le «rôle de méchant» que le Ministère public attribue à leur client. Luca Di Stefano

Le conseiller d’État Pierre Maudet devant le palais de justice de Genève. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) keystone-sda.ch

Énigmatique, en retrait, Magid Khoury semble avoir joué un rôle à la fois lointain et décisif dans l’affaire du voyage à Abu Dhabi de Pierre Maudet. Après le voyage officiel de la délégation genevoise à Dubaï en mai 2015, il a évoqué la possibilité de faire inviter le conseiller d’État, six mois plus tard, pour le Grand Prix d’Abu Dhabi. «Évidemment, il a joué un rôle. Mais pour lui, ce voyage était un voyage officiel. Preuve en est, l’invitation arrive à Pierre Maudet par la voie diplomatique», a plaidé son avocat Me Marc Hassberger, jeudi matin.

«Décisif, mais insuffisant»

«Ce n’était rien d’autre que quelques coups de fil à son oncle pour essayer de faire inscrire le conseiller d’État sur la liste des invités. Il souhaitait participer à l’effort de resserrer les liens entre Genève et les Émirats arabes unis. Sans lui, ça ne serait pas arrivé, mais ce n’est pas suffisant pour le rendre coupable d’octroi d’un avantage», poursuit l’avocat, demandant l’acquittement de son client.

«Dans tout conte, il faut un méchant. C’est le rôle qu’on a attribué à Magid Khoury.» Me Marc Hassberger, avocat de l’entrepreneur

Dès lors, la défense de l’entrepreneur d’origine libanaise, actif Genève de longue date, dénonce «une légende» inventée par le Ministère public. «Dans tout conte, il faut un méchant. C’est le rôle qu’on a attribué à Magid Khoury. Il est l’entrepreneur cupide, le Machiavel, le marionnettiste. Or, il n’y a rien d’autre dans le dossier que deux ou trois appels à son oncle pour l’organisation d’un voyage qu’il pensait officiel.»

Enfin, ce procès doit fixer la limite entre réseautage et influence. Pour Me Guillaume Vodoz, également avocat de Magid Khoury, «une condamnation serait un message effrayant aux entrepreneurs qui collaborent avec l’État».

Confusion avec Daher?

La défense de l’homme d’affaires vise également à convaincre la juge que les actes du discret homme d’affaires ne doivent être confondus avec ceux d’Antoine Daher, volubile directeur de l’une des filiales de son groupe. Car ce sont surtout les messages d’Antoine Daher qui montrent le lien avec Pierre Maudet et son bras droit. À une reprise, il envoie à Magid Khoury: «Je mange en tête à tête avec Pierre ce soir, besoin de quelque chose?» Magid Khoury répond «Salue-le fort de ma part.»

Ces échanges et le financement d’un sondage utile à la campagne de Pierre Maudet sont-ils la preuve d’une influence de l’entrepreneur sur le pouvoir politique? La juge tranchera.

La défense de Pierre Maudet prend la parole à partir de 11h.