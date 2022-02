Guerre en Ukraine – La défense de Poutine, nouveau combat des coronasceptiques De nombreux opposants aux mesures sanitaires s’attaquent désormais aux sanctions visant la Russie et au discours anti-Poutine dominant. Julien Culet

Les coronasceptiques combattent les décisions du Conseil fédéral depuis deux ans et s’en prennent désormais à la politique suisse envers la Russie. KEYSTONE

Alors que la guerre a éclaté en Ukraine, on observe en Suisse une convergence entre antivax et pro-Poutine. En effet, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de figures et d’anonymes opposés aux mesures sanitaires adoptent des positions critiques envers les sanctions européennes et américaines.