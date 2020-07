Berne – La défense plaide l’acquittement pour l’ex-armateur Vendredi, devant le Tribunal pénal économique du canton de Berne, l’avocat d’un ex-armateur a demandé l’acquittement.

Les dommages subis par la Confédération sont estimés à 204 millions de francs. Keystone

L’ex-armateur suisse de 66 ans qui comparaît cette semaine pour escroquerie au détriment de la Confédération dans l’affaire de la flotte de haute mer doit être acquitté.

C’est ce qu’a plaidé vendredi son défenseur devant le Tribunal pénal économique du canton de Berne. La veille, le Ministère public a requis sept ans et demi de prison. Le jugement sera rendu jeudi prochain.

Victime de la crise mondiale

Pour son défenseur, Me Raffael Ramel, aucune des accusations du procureur n’est fondée. Son client a été au contraire victime d’un acheteur malhonnête et de la crise économique mondiale de 2008.

Il n’a pas été possible de sauver l’entreprise après 2008, a déclaré Me Ramel. Les banques et l'Office fédéral de l’approvisionnement économique (BWL) ont toujours été au courant des processus au sein de la compagnie de l’accusé. Il n’y avait aucune intention de s’enrichir, tout au plus une recherche d’optimisation fiscale, a-t-il plaidé.

Acte d’accusation incomplet

De plus, l’acte d’accusation du parquet était incomplet, insuffisant et visait unilatéralement l’armateur. Les autres personnes impliquées dans l’affaire n’ont pas été dérangées. La défense a également avancé la prescription pour davantage de cas que ceux reconnus par le Ministère public.

Et de demander pour son client la restitution des biens qui lui ont été confisqués, un dédommagement pour sa détention provisoire ainsi que des indemnités pour procédure pénale injustifiée et préjugés dans les médias.

La veille, le Ministère public bernois avait requis jeudi une peine de prison ferme de sept ans et demi contre l’ex-armateur domicilié dans le canton de Berne. Le procureur a également requis une peine pécuniaire avec sursis de 54’000 francs. Il a également réclamé une créance compensatoire de 11,7 millions de francs en faveur de l’État et la confiscation de certains de ses biens.

Acculé

Le procureur a reconnu que l’armateur n’avait pas toujours été préoccupé par son enrichissement personnel. Mais les pertes de son vaste réseau économique après la crise économique de 2008 l’ont poussé sur la pente du crime.

Le procureur accuse surtout l’armateur d’avoir fait croire à l’OFAE que ses compagnies maritimes, dont il était l’unique actionnaire, n’avaient pas de capitaux propres afin de bénéficier des garanties fédérales. Ces escroqueries aux dépens de la Confédération suisse constituent les délits les plus graves.

Dans un rapport de 2019, la Délégation des finances a estimé à 204 millions de francs suisses les dommages subis par la Confédération dans le cadre des garanties accordées aux navires de l’armateur en question.

