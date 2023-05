La transition énergétique fabrique aussi des milliardaires. La famille Viessmann vient de multiplier par deux sa fortune, en vendant sa division «pompes à chaleur et solutions climatiques» au groupe américain Carrier pour 12 milliards d’euros, versés principalement en cash. L’héritier de la dynastie, Maximilian Viessmann, a préféré vendre plutôt que de poursuivre l’entreprise fondée par son arrière-grand-père. En Allemagne, la nouvelle a créé l’émoi. Viessmann incarne le succès et l’innovation de ces grosses PME familiales qui exportent leur savoir-faire dans le monde entier. Son rachat par une société américaine intervient au moment où le marché des pompes à chaleur se développe à un rythme que nos voisins d’outre-Rhin qualifieraient de «Kolossal». Dans les pays nordiques, les pompes à chaleur assurent déjà 70% du chauffage, contre 10% en Suisse. Mais tout va très vite. À tel point que les experts de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estiment que ces machines, grandes comme un lave-linge, pourraient réduire de plus de 32% la consommation de gaz dans l’Union européenne en cinq années seulement! Voilà pourquoi le gouvernement allemand place le rachat de Viessmann dans une procédure d’examen dite «sensible», histoire de vérifier que cette acquisition américaine ne menace pas les intérêts économiques supérieurs du pays.

L’histoire de Viessmann, c’est celle d’une reconversion réussie. Le fabricant allemand, bien connu en Suisse, a su se préparer à l’arrivée des énergies renouvelables dès la fin des années 80, en investissant progressivement dans les installations solaires, puis en accélérant le pas dans la mise au point des pompes à chaleur qui représentent aujourd’hui trois quarts des ventes du groupe. A priori, rien ne semble plus ennuyeux qu’une pompe à chaleur. Eh bien, détrompez-vous! La pompe à chaleur est une très vieille invention dont l’élégance technique tient à son efficacité quasi magique. Pour faire simple, avec un kWh électrique pour alimenter le compresseur et le ventilateur de la pompe à chaleur, on obtient trois ou quatre kWh thermiques. Un effet de levier qui fait qu’une pompe à chaleur est trois à cinq fois plus efficace qu’une chaudière à gaz. Et, cerise sur le gâteau, une pompe à chaleur peut produire de la chaleur ou du froid (perspective intéressante avec le réchauffement climatique).

Longtemps confinées au chauffage des maisons et immeubles, les pompes à chaleur franchissent aujourd’hui de nouvelles dimensions. Des machines de très grande taille (équivalentes à celle du volume d’une maison) peuvent remplacer avantageusement des chaudières utilisant du gaz naturel dans plus de 90% des processus industriels exigeant des températures très élevées. C’est une vraie révolution, encore peu connue. En Autriche, le groupe Wienerberger, l’un des plus grands fabricants de briques au monde, a équipé il y a quatre ans déjà ses usines de pompes à chaleur industrielles, qui lui ont permis d’échapper aux hausses du prix du gaz russe, réduisant ainsi sa facture énergétique alors que ses concurrents ont dû interrompre leurs usines ou quémander l’aide de l’État pour passer le cap des augmentations du prix de l’énergie. Le géant de la chimie allemande BASF a retenu la leçon. Il a décidé d’installer la plus grande pompe à chaleur au monde sur son principal site industriel de Ludwigshafen! Des installations puissantes existent en Suisse; ce sont les chauffages urbains alimentés par les eaux du Léman ou de Zurich, pour citer des projets qui se propagent rapidement. Et, détail qui a son importance, une pompe à chaleur alimentée avec de l’électricité verte ou une source de chaleur renouvelable (géothermie) n’émet aucun gaz à effet de serre. Après le solaire, voici le temps de la grande électrification de la chaleur.

