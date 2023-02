Sorties musicales – La délicieuse torture d’Anna B Savage, du groove et Corelli en embuscade Des transfuges de Snarky Puppy aux spectaculaires Young Fathers en passant par Teodoro Baù et sa viole exploratrice, l’actualité musicale voit grand, très grand. Fabrice Gottraux

Anna B Savage, musicienne anglaise, chanteuse habitée, plume torturée. KATIE SILVESTER

Anna B Savage

«in/FLUX» d’Anna B Savage. DR

Pour commencer, Anna B Savage supplie qu’on «arrête de la hanter». D’une voix grave, comme un sanglot étranglé, elle demande à un être cher de la «laisser être». Ainsi va «The Ghost», titre d’ouverture de «in/FLUX», deuxième album de la musicienne anglaise.

Ce pourrait être la biographie de plus sur le développement personnel à l’ère de l’individualisme forcené. Ce sera un chef-d’œuvre. De chansons sauvages, de pop écorchée, superbement orchestrée, opulente lorsque, après la guitare folk, après un rock plombé, le son gonfle puis explose.

Pièce maîtresse de ce jeu masochiste, «Feet of Clay» (les pieds d’argile), composition d’une luminosité inouïe, mais toujours inquiète. Plusieurs influences se manifestent, le trip-hop et sa façon chirurgicale de poser les rythmiques, ainsi le trépidant «Pavlov’s Dog», l’avant-garde jazz, tendance soul renversée pour «Crown Shyness».

Des vents passent, ouvrant une fenêtre apaisée, a contrario avec le propos torturé d’Anna B Savage. Qui interroge: «Est-ce dur de m’aimer?» Sa réponse est «oui». Et la musique de faire vibrer les sommets du pathos.

Young Fathers

«Heavy Heavy» des Young Fathers. DR

Trois voix, un percussionniste, des samplers. Aussi simple qu’elle paraisse, la formule magique des Écossais Young Fathers procure des sensations fortes depuis dix ans déjà et l’album «Dead», extraordinaire mélange de rap, de soul, de gospel avec les vrombissements des synthétiseurs et les battements entraînant des tambours. Est-ce une chorale sacrée?

Des punks en quête de mysticisme? Ou simplement les bluesmen des temps d’aujourd’hui! Preuve en est encore une fois, avec «Heavy Heavy», quatrième album conçu par les «jeunes pères», Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole et G. Hastings. Pour guitare, ils ont l’électronique tournoyante. Pour la voix, cette façon unique, incroyablement émouvante, de se lancer à trois vers les micros. Polyphonie vocale pour une musique qui parle à l’esprit comme aux tripes.

Arcangelo Corelli

Arcangelo Corelli, «Sonates pour viole de gambe et continuo», par Teodoro Baù et Andrea Buccarella. DR

Ce qui a donné la célébrité à Arcangelo Corelli, on le sait, ce sont ses sonates pour violon, dont le style a influencé une génération de compositeurs en Italie et ailleurs. Que vient alors faire la viole de gambe dans ces six pièces choisies? Sa présence découle d’une pratique, la transcription, très en vogue en son temps. Teodoro Baù en a retrouvé une quantité substantielle à la Bibliothèque nationale de France et a fait ses choix.

Nous voici alors avec un petit corpus d’une beauté renversante, adapté à l’octave inférieure, mais qui ne perd rien de sa puissance expressive, de son élégance et, surtout, de sa virtuosité. Le duo Baù-Buccarella relève avec brio ce défi, il réinvente un monde connu en lui conférant des traits et des ornementations irrésistibles.

Bill Laurance & Michael League

«Where You Wish You Were», de Bill Laurance & Michael League. DR

Une déclaration d’intention ou un acte manqué? Au gré de cet album au titre floydien, le multi-instrumentiste Michael League et le pianiste Bill Laurance, respectivement fondateur et membre du groupe star de fusion Snarky Puppy, réalisent à peu près tout ce que leur collectif ne parvient pas (ou plus) à faire. Une musique sobre, réellement dialoguée, concentrée sur des motifs épurés, des sonorités et des émotions qui respirent.

À croire que les deux musiciens avaient un urgent besoin de cet espace à l’écart des touffeurs instrumentales d’une formation qui paraît toujours plus nivelante à force de vouloir fondre de trop multiples approches. Ici le piano échange avec l’oud, la guitare basse et baryton, le n’goni, dans la confiance soyeuse des réverbérations acoustiques pour dessiner des paysages sonores qui emportent. Enfin.

