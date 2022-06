Mardi, le Grand Conseil devrait consacrer sa session au rapport de la commission d’enquête parlementaire (CEP) sur la débâcle financière de l’Hôpital Riviera-Chablais. Tout n’a pas été fait correctement dans la gestion du projet hospitalier. Mais les passages les plus effarants dudit rapport portent sur les agissements du Département des finances et de la Commission des finances (Cofin) dans le cadre de cette enquête.

Le rapport a été délivré cinquante jours après le délai fixé par le Grand Conseil. Un retard que la CEP impute aux «interférences» de la Cofin.

Selon la loi, une Commission d’enquête jouit d’une indépendance et de moyens sans équivalent pour investiguer. C’est la Grosse Bertha du contrôle parlementaire sur l’action de l’État. Elle peut «exiger de chacun la production de documents qu’il détient, y compris les documents de l’Administration cantonale et du Conseil d’État, quels qu’ils soient, ainsi que des dossiers administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public.» La lecture du rapport nous apprend que certains s’estiment au-dessus des lois.

Le Département des finances s’est montré «particulièrement réfractaire à l’idée de transmettre des documents». La CEP a même dû envoyer «un mandat de comparution» au secrétaire général du Département pour qu’il s’explique. Ce qui en dit long sur le fonctionnement des services de Pascal Broulis au cours de ces dernières années.

La Commission des finances s’est, elle aussi, singularisée en refusant de livrer des documents. Devant cette obstruction, il a fallu que la CEP menace d’actionner l’article 292 du Code pénal (insoumission à une décision de l’autorité) pour que les commissaires aux finances s’exécutent. Non sans avoir caviardé les documents demandés.

Les documents en question ne sont autres que les procès-verbaux des séances où la Cofin a traité du budget de la CEP. Cette dernière a «de sérieux indices» sur le fait que le conseiller d’État Pascal Broulis soit intervenu durant ces séances auxquelles il ne devait pas participer. La Commission des finances a d’abord refusé le budget, avant de l’accepter un gros mois plus tard. Cette ingérence constitue une atteinte à l’indépendance de la CEP et rappelle que la Cofin - censée être une «commission de surveillance» - n’est que le porte-flingue du ministre des Finances.

Tout ce petit monde se cache derrière le secret de commission pour dévoyer les institutions. La majorité PLR-UDC du Grand Conseil a réclamé à cor et à cri la création d’une commission d’enquête parlementaire «pour faire toute la lumière». Ce sont les mêmes, au sein de la Cofin, qui ont essayé de saboter la CEP en refusant son budget.

Cette triste comédie s’est jouée dans le plus grand secret, l’été dernier. En pleine période préélectorale. Maintenant que le camp bourgeois a récupéré la majorité au Conseil d’État, il serait bien inspiré de se montrer plus responsable envers les institutions.



