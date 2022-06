Jeunes et violence – «La délinquance peut apparaître comme un moyen de se repérer» Le pédopsychiatre Philippe Stephan décortique l’engrenage dans lequel se trouvent certains ados qui sombrent dans la rupture et l’échec. Catherine Cochard

Le pédopsychiatre Philippe Stephan connaît bien la problématique des adolescents délinquants. JEAN-PAUL GUINNARD

Anciennement médecin-chef du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) au CHUV, Philippe Stephan travaille aujourd’hui à son compte au Centre psychiatrique et psychothérapeutique Les Mouettes, à Lausanne. Il côtoie depuis plus de vingt-cinq ans des mineurs délinquants comme ceux évoqués dans notre article du 18 mai.