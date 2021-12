Mousses au resto – La demande d’aide aux brasseurs artisanaux mise en bière Le Conseil d’État ne veut pas promouvoir la production locale de mousses dans les établissements publics comme il le fait pour le vin. Frédéric Ravussin

Les bières artisanales sont de plus en plus demandées. LANDBOTE

Les brasseurs artisanaux vaudois ne pourront pas glisser automatiquement leurs bières sur la carte des établissements publics ou festivals du canton. Mercredi, le Conseil d’État a refusé le postulat de la socialiste Jessica Jaccoud demandant qu’une place leur soit faite au milieu des mousses proposées par les trois géants que sont Carlsberg, Heineken et Ab InBev.

Bien que leurs produits artisanaux intéressent toujours plus les clients, l’élan des brasseurs artisanaux est souvent freiné par les contrats d’exclusivité signés entre ces trois acteurs et les tenanciers.

Liberté économique

Pour leur permettre d’approvisionner les établissements sans contrevenir à ces accords, la socialiste nyonnaise a donc proposé que l’article de la loi sur les auberges et débits de boissons stipulant que «l’octroi d’une licence avec alcool comporte l’obligation d’offrir, en vente, du vin vaudois» soit étendu à la bière artisanale vaudoise.

S’il partage ce souci de promotion des produits locaux et du savoir-faire des artisans (112 brasseries vaudoises en 2019), le Conseil d’État a cependant décidé de mettre cette demande en bière. Le gouvernement estime en effet qu’une telle mesure dérogerait au principe de la liberté économique et qu’elle pourrait être attaquée par les bistroquets comme par les brasseurs non artisanaux liés contractuellement au nom de l’égalité de traitement entre concurrents directs. «Durement frappés par le Covid, les restaurateurs doivent pouvoir rester libres dans l’offre qu’ils proposent», précise le Canton.

Pour les autorités, se pose également la question du caractère local de la bière. Une notion qui fragilise selon lui la comparaison faite avec le vin, dont la zone de production des matières premières est clairement définie, d’une part. «La provenance des divers composants d’une bière (ndlr: le malt et le houblon sont le plus souvent importés) est plus complexe à établir», souligne-t-il.

«Je préfère que nos clients achètent nos bières pour leur qualité, sans contrainte.» Alexandre Clerc, directeur associé de la Brasserie du Jorat

Même l’Association des brasseurs suisses s’est montrée dubitative quant à la demande appuyée par le Grand Conseil. Interrogée par l’État sur la question d’une limite de production à fixer pour asseoir le caractère artisanal de la mousse, elle a soulevé qu’elle pourrait avoir pour conséquence de freiner la croissance d’un producteur.

Directeur associé de la Brasserie du Jorat (1400 hectolitres brassés en 2021), Alexandre Clerc n’est pas vraiment chamboulé par cette décision. «Bien sûr, que cela aurait constitué un plus pour nous, mais je préfère qu’on achète nos produits pour leur qualité, sans contrainte.»

