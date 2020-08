Crise au Liban – La démission du gouvernement peut-elle sortir le pays du gouffre? Une semaine après la double explosion du port de Beyrouth, les manifestants réclament le départ des vrais détenteurs du pouvoir libanais. Décryptage. Jenny Lafond Beyrouth

Mardi, une nouvelle manifestation a exigé le départ de toute la classe politique libanaise, jugée responsable de la double explosion du port de Beyrouth. EPA/NABIL MOUNZER

La démission du premier ministre Hassan Diab lundi soir n’a pas calmé la colère des Libanais. Alors que le bilan de la double explosion s’élève à 171 morts et plus de 6000 blessés, les manifestants exigent la chute de tous les chefs communautaires du pays (Michel Aoun, Samir Geagea, Walid Joumblatt, Saad Hariri, Hassan Nasrallah et Nabih Berri) qui détiennent les clés du pouvoir depuis des décennies.