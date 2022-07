La police, par essence, n’aime pas les balances. Lors de son assermentation, l’aspirant policier promet d’ailleurs «d’observer le secret le plus absolu sur les choses et affaires qui ne doivent pas être révélées». Et il peut régner au sein des équipes un fort esprit de corps qui n’aide pas à libérer la parole, mais qui s’explique par la pénibilité de l’emploi et des épreuves partagées entre collègues. Pierre-Antoine Hildbrand, le municipal chargé de la Sécurité et de l’Économie, n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler ce vendredi, lors de la présentation des résultats d’un sondage sur le harcèlement sexuel au sein des forces de l’ordre lausannoises.