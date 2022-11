Scrutins fédéraux à la trappe – La démocratie directe fait face à un vide inédit en Suisse Pas de votations fédérales en novembre, ni en mars 2023. Comment l’expliquer? Politologues et politiciens avancent des pistes. Sonia Imseng

Le peuple suisse ne votera ni en novembre ni en mars, soit deux scrutins consécutifs qui n’auront pas lieu, du jamais-vu. (photo d’illustration). KEYSTONE

Ce 27 novembre aurait dû être un dimanche de votations dans toute la Suisse. Or cela ne sera pas le cas, aucun objet fédéral n’étant prêt à être soumis au verdict populaire. Et il n’y aura pas de scrutin non plus en mars 2023, pour la même raison. Dans un pays qui vote généralement quatre fois par an, la situation interpelle. Assisterait-on à un bouleversement de notre système politique?