L’invité - La démocratie meurt dans l’obscurité et le mensonge*

C’est dans les régimes démocratiques que l’on a le plus besoin d’éducation d’abord puis d’informations. C’est le cas évidemment avant les votations et les élections, mais cela vaut aussi quotidiennement. Il ne peut y avoir de participation éclairée à un débat public intersubjectif sans divers médias. Un quatrième pouvoir permanent, dévoué à la recherche de la vérité, permet au corps politique d’échapper à d’audacieux hypocrites ou au grégarisme.

Les médias contribuent à rendre la raison populaire, permettent un accord sur les faits et participent au maintien de la cohésion sociale. Face à la montée des incertitudes politiques mondiales, aux fausses informations, la production journalistique locale est nécessaire.

«Sans médias, la propagande et les explications officielles ne seraient pas questionnées.»

La votation du 13 février 2022 sur l’aide aux médias a une signification particulière. La décision ne doit pas être liée à l’appréciation personnelle d’un article, d’un commentaire, ou à un avis sur l’orientation d’un journal en particulier. Il s’agit des moyens publics, alloués afin de rester une société ouverte, avec des pouvoirs séparés qui s’équilibrent et se contrôlent. Sans médias, la propagande et les explications officielles ne seraient pas questionnées. Les mensonges impudents ne seraient pas dévoilés. Un doute général se répandrait.

Dans l’idéal, la presse devrait être indépendante économiquement. Sa disparition serait toutefois autrement plus coûteuse que les 151 millions prévus par le Conseil national et le Conseil des États. Depuis plus d’une décennie, les entreprises médiatiques privées ont vu leurs recettes publicitaires fortement diminuer. Elles ont été transférées par les annonceurs vers les réseaux sociaux ou les grandes plateformes internet internationales. Depuis 2003, plus de 70 journaux ont disparu en Suisse. C’est à chaque fois une perte, une image plus floue, une complexité des faits qui ne sera pas connue du grand public.

L’information locale et régionale a besoin de soutiens pragmatiques, avant qu’il ne soit trop tard. La loi garantit que l’aide ne sera pas liée au contenu. Les critères sont formulés de manière neutre. Les mesures seront structurelles, par exemple au travers de l’augmentation des rabais sur les coûts postaux. Les distributions matinales et dominicales feront aussi l’objet de réductions.

Pour tous les médias

Les médias payants en ligne bénéficieront de montants transitoires pour accompagner le passage des abonnements du papier à l’écran. Les radios locales et les télévisions régionales seront aussi aidées. Enfin, les agences de presse qui irriguent l’ensemble des médias et le Centre de formation des journalistes, qui a son siège à Lausanne, pourraient recevoir un financement.

La démocratie meurt dans l’obscurité et le mensonge. L’aide proposée doit permettre aux médias suisses de continuer à jouer leur rôle exigeant.

Pierre-Antoine Hildbrand Afficher plus Conseiller municipal PLR, Lausanne Vanessa Cardoso

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.