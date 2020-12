En mars prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés aux urnes pour renouveler leurs autorités communales. Il s’agit d’un moment politique important lors duquel il sera possible de s’exprimer par son vote et de s’investir. En effet, notre système démocratique ne vit que par l’engagement des citoyennes et des citoyens prêts à consacrer une partie de leur temps à la vie publique.

Cet engagement n’est de loin pas une évidence. On le sait, les vies professionnelles et familiales sont exigeantes et laissent parfois peu de plages libres pour une autre activité. Cependant, il vaut la peine de prendre le temps de s’engager dans sa commune; le premier échelon institutionnel de notre pays. Cela permet de participer aux décisions qui façonnent le quotidien dans des domaines aussi variés que le logement, la vie économique locale, les infrastructures ou l’accueil de jour des enfants.

«Inciter les citoyennes et citoyens à faire acte de candidature pour la Municipalité ou le Conseil communal de leur commune.»

Faire le pas n’est jamais chose aisée. Cela est peut-être encore plus difficile dans cette période de restrictions sanitaires que nous vivons, car les échanges d’expériences et l’organisation de réunions publiques sont rendus compliqués. Néanmoins, la force d’une démocratie se mesure à sa capacité à surmonter les crises. Dès lors, dans le but de soutenir les communes et les acteurs politiques locaux, le département des institutions et du territoire que je dirige a décidé de lancer une campagne intitulée «pour ma commune».

Cette action de promotion des élections se décline en trois phases. La première, que nous avons démarrée récemment, souhaite inciter les citoyennes et citoyens à faire acte de candidature pour la Municipalité ou le Conseil communal de leur commune. Elle repose sur des témoignages d’élu·e·s de différents horizons. La deuxième débutera une fois le dépôt officiel des listes effectué et aura pour objectif d’inciter la population à prendre part au vote. La troisième consistera à offrir des formations aux élu·e·s pour leur permettre d’entamer sereinement leur mandat.

Engagement et satisfaction

L’esprit de cette démarche est simple et vise à offrir un accompagnement, du dépôt de la candidature jusqu’à la prise de fonction, afin de faciliter la décision de s’engager pour la collectivité.

Je suis heureuse de la mise en place de cette campagne. Ayant moi-même été élue locale, je sais la difficulté qu’il peut y avoir à se lancer, mais je connais aussi la satisfaction que représente l’exercice de ce type de fonctions. Il permet d’acquérir des connaissances en portant des projets et de rencontrer des personnalités de tous horizons.

Espérons que ces élections communales soient, de par l’engagement et la participation qu’elles susciteront, la démonstration que notre démocratie aura su résister à la crise.