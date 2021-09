L’invité - La démocratie, un système politique exigeant

Si un système politique est porté aux nues dans les sociétés développées, c’est bien la démocratie libérale. Rares sont les régimes, surtout autoritaires, à ne pas s’y référer, en organisant parfois des parodies d’élection.

Pourtant, la pratique du régime démocratique ne va pas de soi. Elle est exigeante pour le citoyen qui y participe. Ses rouages sont parfois complexes et les tentatives de détournement ont accompagné la plupart des États qui ont cherché à développer ce système. La volonté de gagner les élections ou de garder le pouvoir a trop souvent primé les règles éthiques de ses concepteurs.

«Des entraves existent toujours pour certaines populations en raison de leur âge, de leur nationalité ou parce que sous tutelle.»

La participation de la population, d’abord limitée par le cens électoral en écartant toutes les personnes ne payant pas un minimum d’impôts, ne s’est ouverte que récemment aux femmes en Suisse. Mais des entraves existent toujours pour certaines populations en raison de leur âge, de leur nationalité ou parce que sous tutelle. L’extension du droit de vote à ces populations prendra assurément encore du temps. Le mouvement semble cependant inexorable, même si les tentatives de remise en question peuvent exister, à l’image de ces initiatives prévalant depuis quelques mois dans certains États du sud des États-Unis.

D’autres atteintes aux règles fondamentales ont existé, à l’exemple de celles visant à changer le découpage du territoire électoral, afin de restreindre le poids politique de certains groupes. Ce système appelé le Gerrymandering est peu développé en Suisse. Il a existé dans les pays anglo-saxons ou en France.

Vivre pleinement la démocratie est exigeant. Le citoyen doit se tenir informé des enjeux, des débats et pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause. La capacité à se forger une opinion est par conséquent déterminante, comme celle d’accepter que sa propre pensée ne soit pas majoritaire.

Le débat d’idées, pourtant fondamental, demande du temps, de l’énergie et des qualités comme la capacité de conviction. Force est de constater que tous ces ingrédients, comme d’autres, tendent à faire de plus en plus place au recours à une argumentation péremptoire, voire autoritaire, quand elle ne confine pas au recours à la violence.

Condamner tout recours à la violence

La commémoration des 20 ans de la tuerie au parlement du canton de Zoug, de triste mémoire, rappelle qu’un système démocratique, pour être efficace, doit condamner fermement tout recours à la violence. Il ne peut y avoir d’exception au risque de voir l’ensemble des progrès, fruit de l’action des générations qui nous ont précédés, se consumer en peu de temps.

La vie en démocratie peut parfois entraîner le découragement, tant les changements sont lents. Ils sont rythmés par la force de conviction des parties prenantes et la qualité de leur dialogue. L’appel à la violence est son contraire.

