Plein air – La dénaturation galopante des bords du Rhône se poursuit Les mesures municipales prises ne sont d’aucun effet. L’emprise humaine est totale et le site ressemble désormais à un vaste camping sauvage. Thierry Mertenat

Lendemain de fête du 1 er Août au bord du Rhône. Photo Laurent Guiraud

À mi-saison estivale, retour sur site sinistré, dans ce cordon boisé des rives du Rhône, entre le pont ferroviaire de la Jonction et le pont Butin. La situation maintes fois décrite est-elle en train de s’améliorer? On aimerait répondre que oui, en surfant sur les bonnes ondes distillées récemment par notre Municipalité. Mais non, c’est pire encore que le mois passé.