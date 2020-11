Le Léman «accuse» une densité plus forte Afficher plus

Des mesures prises depuis le début des années 1980, il apparaît que le lac de Morat n’est pas celui qui accuse la plus haute teneur en phosphore parmi les lacs vaudois. Aujourd’hui, il présente des concentrations qui avoisinent les 13 microgrammes par litre. À titre de comparaison, cette valeur est un peu supérieure à 9 dans le lac de Neuchâtel et atteint les 20 microgrammes dans le Léman. Une densité que la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman aimerait pouvoir ramener à une valeur comprise entre 10 et 15 pour pouvoir limiter durablement la croissance des algues dans sa couche superficielle.

La particularité du lac de Morat réside dans le fait que le phosphore péjore les teneurs en oxygène dissous du lac. L’oxygène est en effet consommé dans les couches profondes qui, pour des raisons physiques, ne peuvent pas être réoxygénées à partir de la surface. L’oxygène finit par manquer totalement. La situation est d’autant plus critique que la production d’algues est importante.

Ainsi, les 18 tonnes de phosphore reçues annuellement par le lac de Morat nourrissent la concentration qu’il contient et ne lui permettent pas de la réduire. Ce que les pêcheurs ne voient pas forcément d’un mauvais œil. À commencer par Pierre Schaer. «Le phosphate n’est pas un poison, c’est un élément naturel nécessaire, comme l’oxygène. C’est la base de toute vie, sans lui, les plantes ne pousseraient tout simplement pas», explique-t-il. Selon lui, plus sa présence est basse, plus le danger guette la profession piscicole. «Dans tous les lacs où la teneur en phosphore est inférieure à 10 microgrammes au litre, il n’y a plus de poissons, parce que leurs eaux ne contiennent plus de plancton, nécessaire à la survie des poissons…»