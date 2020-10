Accros au black-jack – La dépendance aux jeux d’argent en ligne a explosé en 2019 Dans le pays, depuis l’arrivée des casinos en ligne, le nombre de personnes dépendantes a pris l’ascenseur. Malaise. Sébastien Jubin

Les Suisses n’ont jamais autant joué qu’en 2019. La faute aux plateformes numériques qui augmentent les dépendances en la matière. KEYSTONE

Jouer et miser de l’argent répond à des règles plus strictes depuis le 1er janvier 2019. Ainsi en a décidé le législateur. Lorsqu’ils proposent cette offre particulière et dans l’ADN du pays, les casinos suisses et les fournisseurs en ligne sont désormais tenus de bloquer les grands accros au jeu. À la fin de l’année dernière, ce sont ainsi 61’452 clients qui ont été exclus des tables helvétiques, qu’elles soient virtuelles ou non. C’est ce que montrent les statistiques publiées dernièrement par la Commission fédérale des maisons de jeu et révélées ce dimanche par la «NZZ am Sonntag». En clair: cela signifie que le nombre d’interdictions de jeu en 2019 a augmenté de 4278 par rapport à l’année précédente.