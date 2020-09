Attaque au hachoir – La dérive djihadiste de Zaher, faux mineur non accompagné L’auteur de l’attentat de la rue Appert avait 23 ans et non 16 lorsqu’il a été pris en charge en France. Son cas illustre la multiplication des abus du statut de mineur. Alain Rebetez Paris

Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. AFP

Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a confirmé mardi après-midi l’ouverture d’une information judiciaire contre l’auteur de l’attentat de vendredi pour «tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et pour «association de malfaiteurs terroristes à caractère criminel». L’auteur reconnaît les faits, a précisé le magistrat. Il a également admis que sa véritable identité est Zaher Hassan Mehmoud, Pakistanais, qu’il est âgé de 25 ans et non pas 18 comme il l’avait prétendu au moment de son arrestation.