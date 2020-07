Entre classiques et nouveautés Afficher plus

De nouvelles activités sont venues enrichir le programme de la Dérivée, qui ouvre ses portes chaque fin de semaine, du jeudi au dimanche, du 2 juillet au 5 septembre: pétanque, courses à pied et sport pour les aînés reviendront ainsi toutes les semaines. Et d’autres incontournables sont à nouveau à l’affiche, telles ces trois soirées guinguettes qui rencontrent à chaque fois un joli succès. Concerts (de groupes locaux d’horizon divers. allant du hip-hop au rock oriental en passant par le jazz manouche) et DJ sets animeront les vendredis et samedis soir, alors qu’un open air, notamment avec le concours du Festival du film vert et de Vision du Réel animera les dimanches soir. «Un de nos highlights, c’est la venue de Jacques Dubochet pour une conférence suivie du film «Citoyen Nobel» avec la Grève du climat», souligne Emma Pache. Et pour ceux qui seraient absents ou occupés tout l’été, le finissage en septembre présentera un condensé de ce que la Dérivée peut proposer. «Il aura lieu à l’Échandole et aurait eu lieu même si les conditions ne nous avaient pas permis de maintenir cette quatrième édition», conclut Clémence Giroud.