L’école est finie – La dernière danse de Rudra Béjart Les élèves de l’école secouée par le licenciement de son directeur ont tout donné sur scène samedi à Martigny. Jean Pierre Pastori

«Études», le dernier spectacle des élèves de l’école-atelier Rudra Béjart s’est déroulé samedi dans les arènes de Martigny. VQH/Patrick Martin

Sur la scène de l’amphithéâtre romain de Martigny, Léonard Gianadda formait le vœu, samedi soir, que cette représentation d’«Études», spectacle de Rudra Béjart Lausanne, soit une «première» et non la dernière. En tout état de cause, ce fut la dernière d’un concept élaboré en 1992 par Maurice Béjart, mais qui, faute de se renouveler, s’est épuisé. Généreux mécène de cette représentation comme de l’avant-première donnée mardi passé à Vaison-la-Romaine (F), Léonard Gianadda a rappelé aussi que c’est à Martigny que Béjart présenta en 1993 «Autour de Faust», le spectacle initial de Rudra. Une boucle s’est ainsi bouclée. Pour la Fondation Béjart Ballet Lausanne, l’école-atelier dont le directeur a été remercié ne fait que suspendre ses activités, le temps de mettre en place «un cadre permettant d’assurer un enseignement dans le respect des valeurs pédagogiques qui président à sa mission et au renforcement de ses liens avec le Béjart Ballet Lausanne.»

Le bonheur de retrouver la scène même si c’était pour un dernier tour de piste en tant qu’élèves d’une même école.

VQH/Patrick Martin

«Pour la plupart d’entre nous, cela faisait une année et demie que nous ne nous étions pas trouvés face au public. Pouvoir remonter sur scène fut un immense plaisir.» Jasmine, élève de Rudra Béjart

Les danseurs avec Julio Arozarena, directeur artistique ad interim de Rudra Béjart, maître de ballet au BBL. VQH/Patrick Martin

Directeur artistique par interim, Julio Arozarena confirme que c’était «la fin de l’année scolaire, pas la fin de Rudra». Toujours est-il qu’«Études» répondait à une double aspiration. Pédagogique, d’une part. Béjart le disait lui-même: «Lorsqu’on se destine à ce métier, on a besoin d’être regardé, jugé, critiqué, aimé. Et le spectacle est une école.» Psychologique, d’autre part. Comme le relève Jasmine, une des Rudristes, «pour la plupart d’entre nous, cela faisait une année et demie que nous ne nous étions pas trouvés face au public. Pouvoir remonter sur scène fut un immense plaisir.» Et quelles scènes! Le théâtre antique de Vaison-la-Romaine, en prélude; l’amphithéâtre de Martigny-la-Romaine, ensuite! À Martigny, le plateau dominé par les vertes frondaisons du Mont-Chemin faisait face aux gradins emplis d’un public nombreux et enthousiaste.

L’amphithéâtre a accueilli un nombreux public. VQH/Patrick Martin

Un beau travail d’école

On peut imaginer qu’après deux années d’enseignement fortement perturbées par le Covid – deux garçons ont d’ailleurs été testés positifs à la veille de ces représentations – le niveau technique des élèves n’ait pas été au niveau de celui des volées précédentes. Ainsi l’extrait du «Sacre du printemps» inséré dans ce spectacle patchwork dut-il être revu et corrigé. Naguère, les Rudristes se fondaient parmi les danseurs du BBL pour exécuter cette difficile chorégraphie. N’importe! En agrégeant quelques éléments du répertoire béjartien (dont la «Cantate 51») aux chorégraphies des professeurs (Tancredo Tavares et Rossana Cardera) ainsi qu’aux chœurs en mouvements dirigés par Kwi Hyun Bin, Julio Arozarena, le maître d’œuvre, a pu offrir un beau travail d’école. Avec comme toujours le brillant soutien musical de la pianiste Anne Vadagnin et des percussionnistes Thierry Hochstaetter et jB Meier.

«Cela représente une grande frustration, d’autant que j’ai beaucoup appris ces

derniers temps et qu’évidemment je souhaitais continuer.» Adèle, une étudiante de Rudra Béjart en attente d’une autre piste

Ayant appris à la fin du mois de mai que les cours ne reprendraient pas en septembre, les élèves ont craint de se trouver sans perspective à la rentrée. Julio Arozarena a fait appel à son réseau. «On a travaillé pour leur trouver des débouchés. Certains vont dans une autre école, d’autres dans une compagnie. Cela n’a pas été facile, mais on a réussi à placer la plupart d’entre eux.»

Le spectacle était composé de différentes pièces et tableaux.

VQH/Patrick Martin

Parmi les déçus, Adèle. Censée entrer en septembre dernier, elle n’a pu commencer sa formation qu’en janvier. Et elle se retrouve sans école ni compagnie junior à l’horizon. «Cela représente une grande frustration, d’autant que j’ai beaucoup appris ces derniers temps et qu’évidemment je souhaitais continuer.» «Cette dernière représentation prolongée par un repas offert par M. Gianadda aura été un exutoire. Tant d’espoirs, de déceptions, d’émotions et de travail ont trouvé ici leur conclusion. «Il y a eu beaucoup de larmes, mais aussi beaucoup de joie», témoigne Jasmine qui, elle, part pour Barcelone.

