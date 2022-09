Football – La dernière journée du mercato suisse a été très agitée Outre le transfert stratosphérique de Mario Balotelli à Sion, d’autres mouvements d’importance ont été enregistrés mercredi, en Super et en Challenge League. Renaud Tschoumy

Dimitri Oberlin a choisi de se relancer en Challenge League, du côté de Thoune. BASTIEN GALLAY / LPS

Le transfert de l’attaquant italien Mario Balotelli à Sion, officialisé dans les toutes dernières minutes du mercato suisse – soit juste avant 18h, mercredi – a évidemment éclipsé tous les autres mouvements de cette dernière journée du marché estival. Pourtant, il y en a eu, des transactions. Florilège de ce que vous avez peut-être raté mercredi.

On va commencer par rester à… Sion. Car quelques heures avant la signature de Balotelli, le club valaisan avait su prendre dans ses filets un ancien international suisse, le latéral gauche François Moubandje (32 ans/21 sélections).

Formé à Servette, Moubandje a connu la Ligue 1 (Toulouse), la première division croate (Dinamo Zagreb) et la Süper Lig turque (Alanyasport, puis Göztepe). Moubandje s’est engagé pour deux ans avec le club valaisan, à qui sa polyvalence pourrait être fort utile.

Autre mouvement d’importance: le départ de Dimitri Oberlin du Servette FC. L’attaquant de 24 ans, révélé sous les couleurs du FC Bâle – ses performances lui avaient ouvert les portes de l’équipe de Suisse (1 sélection) – était en manque de temps de jeu à Servette. Il a choisi la Challenge League et le FC Thoune, pour le plus grand plaisir de son nouvel entraîneur Mauro Lustrinelli: «Dimitri est un attaquant qui cherche des courses en profondeur et qui aime réaliser le pressing, ce qui est tout à fait compatible avec la philosophie de mon équipe.» Oberlin a été prêté un an au club de l’Oberland.

Et puisqu’on parle du FC Thoune, signalons qu’il a accepté de prêter pour un an son imposant défenseur central Nikki Havenaar (27 ans/198 cm) à NE Xamax. Le nouvel entraîneur neuchâtelois Jeff Saibene renforce ainsi son secteur défensif avant la réception de l’Européen Vaduz. Mais pas que: en 106 apparitions avec Thoune, le joueur d’origine japonaise a tout de même marqué 18 buts.

Le FC Zurich, qui stagne à la dernière place de Super League, a aussi renforcé son secteur défensif en engageant le défenseur central croate Nikola Katic (25 ans). International à une reprise, Katic arrive en droite ligne des Glasgow Rangers. Il s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club du Letzigrund.

Le FC Lucerne a aussi cherché à renforcer sa défense. Il a débauché à Wil le grand central Ismajl Beka (22 ans/197 cm), qui s’est engagé pour trois ans. Par contre, le club de la Swissporarena a perdu son attaquant sénégalais Ibrahima Ndiaye (24 ans/24 buts en 108 matches pour le FCL), qui a mis le cap sur Zamalek, champion d’Égypte en titre.

Young Boys, qui a fait fort en début d’été sur le marché des transferts, a pour sa part accepté de laisser partir son international M21 Felix Mambimbi. Il a été prêté au club néerlandais du SC Cambuur, en Eredivisie, jusqu’à la fin de la saison.

.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.