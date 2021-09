Cinquante-deux ans après Rod Laver – La dernière marche avant le Graal Dimanche soir face à Daniil Medvedev (20 h), Novak Djokovic peut réaliser un exploit que le monde du tennis ne croyait plus possible: le Grand Chelem. Stade ultime de l’épopée. Mathieu Aeschmann

Novak Djokovic peut entrer dans la légende et rejoindre Steffi Graf et Rod Laver au panthéon du tennis. Keystone

C’était il y a un peu plus de deux ans, à cet instant où le crépuscule plonge Wimbledon dans une solennité troublante. À une dizaine de minutes de marche du «Temple», nous avions poussé un vieux portail en bois sans trop savoir quoi y trouver. Tennis Australia avait organisé un barbecue, pas trop guindé, délicieusement désuet. Et au milieu des convives, entre le guitariste et les buffets de charcuterie, il était là. «Rocket». La légende absolue.

À la fois timide et mutin, Rod Laver avait laissé John Newcombe – l’ancienne victime devenue consentante – narrer la formidable épopée de 1969 (lire ci-dessous). Sourires complices, émotion contenue, silence de cathédrale. Derrière ce vieux portail en bois, le 5 juillet 2019, nous avions rencontré un morceau d’éternité. L’histoire du tennis, celle qui ne se négocie pas, celle qui s’offre ce dimanche à Novak Djokovic.