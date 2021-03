Ski alpin – La descente de Saalbach annulée Neuf concurrents ont pu s’élancer avant que les conditions météo ne deviennent trop capricieuses. L’épreuve n’a jamais repris. Sport-Center

Dominik Paris menait le bal avant l’interruption. AFP

La première descente de Coupe du monde de ski alpin hommes de Saalbach (Autriche) a été interrompue, puis annulée, à cause des mauvaises conditions météo, vendredi.

Les neufs premiers skieurs, dont la plupart des favoris, ont pu s’élancer à 11h30 depuis un départ abaissé, l’Italien Dominik Paris signant le meilleur temps devant l’Autrichien Vincent Kriechmayr. Le Suisse Beat Feuz pointait à la quatrième place.

Puis, la course a été interrompue après le passage de Johan Clarey, à cause du brouillard tombé sur la piste, en plus des chutes de neige continues. Après plus d’une heure d’attente, le jury a décidé d’annuler l’épreuve, sans préciser si elle serait reprogrammée un autre jour.

Les résultats ne peuvent pas être validés, il faut pour cela qu’au moins 30 skieurs aient pu s’élancer.

Deux autres courses sont prévues à Saalbach: une nouvelle descente samedi, puis un super-G dimanche.