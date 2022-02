L’épreuve reine est helvétique – La descente olympique est une affaire typiquement suisse Bernhard Russi et Didier Défago ont construit le tracé des JO de Pékin alors que Hans Pieren s’occupe des lisseurs et Beni Giger de la retransmission. Christian Maillard

La piste de descente olympique a été spécialement créée pour l’occasion. La neige, elle, est totalement artificielle. Pawel Kopczynski/Reuters

Pékin est en mode «made in Switzerland»! En Chine comme partout ailleurs sur la planète, quand on parle de ski ou de Jeux, notre pays est forcément une référence. Il est vrai que comme le Cervin, les montres ou le chocolat, le tracé d’une descente olympique exige un certain savoir-faire: un label de qualité.