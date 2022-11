Portrait de Marina Rosset – La dessinatrice anime ses mondes intérieurs La Lausannoise réalise des contes poétiques en cinéma d’animation. Le dernier a remporté de nombreux prix. David Moginier

Marina Rosset, réalisatrice de films d’animation. Chantal Dervey

Il vaut mieux mettre un bon pull pour rencontrer Marina Rosset. La période Covid lui a donné le goût d’être en extérieur. Et elle n’a plus d’atelier puisqu’elle pense partir en voyage ces prochains mois, après les cinq ans passés sur son dernier court métrage, «La reine des renards». Sur une terrasse, face au lac, la Lausannoise – qui adore s’y plonger et y plonger – prend un peu de temps à s’apprivoiser… comme un autre renard, celui de Saint-Exupéry.