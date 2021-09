Séisme en Haïti – La détresse d’un peuple à l’épreuve d’une énième tragédie Près de trois semaines après le séisme qui a fait 2200 morts et détruit 61’000 maisons, les secours sont débordés et la population attend toujours de l’aide. Patrick Bèle, envoyé spécial à Haïti, Le Figaro

Dans la bourgade de Marceline, au nord des Cayes, 98% des maisons se sont écroulées lors du séisme. KEYSTONE

«Le 14 août, le jour du séisme, ça a été l’horreur, raconte le Dr Dauphin El-Jephthe, chirurgien à l’Hôpital de l’Immaculée conception des Cayes, la capitale du département du Sud. Il n’y avait que trois médecins pour accueillir les blessés qui arrivaient par dizaines.» Très vite, les maigres stocks de gants et de gaze ont été épuisés. «Nous avons dû intervenir à mains nues et faire des pansements avec les vêtements des malades pour arrêter les hémorragies, se souvient le docteur Pierre Angelot Desruisseau. Les gens ne mourraient pas de la gravité de leur blessure mais à cause de notre incapacité à faire les gestes de base nécessaires. Vingt-six enfants sont décédés ce jour-là dans nos urgences.»