Soutien économique – La deuxième vague d’aides aux entreprises est plébiscitée Les députés entrent facilement en matière sur les plus de 90 millions de francs d’aides proposées par le Conseil d’État. L’urgence domine. Jérôme Cachin

Gilles Meystre, député au Grand Conseil vaudois, président de GastroVaud. ARC Jean-Bernard Sieber ARC

Le parlement vaudois accepte facilement d’entrer en matière sur les aides économiques cantonales voulues par le Conseil d’État, ce mercredi soir. Tous les groupes politiques affirment leur soutien aux dispositifs présentés par le gouvernement, qui totalisent plus de 90 millions de francs. Indemnités pour fermetures ordonnées par l’État, doublement de l’aide fédérale pour les cas de rigueur, augmentation du fonds de soutien à l’industrie, complément aux RHT et reconduite de l’opération WelQome de soutien aux commerces et au tourisme: tels sont les cinq dispositifs concoctés par les services de Philippe Leuba. L’examen se poursuivra mardi prochain.