Éditorial - La diplomatie de la finance verte

Les changements importants sont souvent ceux auxquels on ne prête que peu d’attention. Or, c’est bien maintenant, dans cette décennie, que tout se joue. On saura bientôt si la planète a encore une chance de réussir (ou d’échouer) dans sa grande transformation écologique et civilisationnelle.

Abo Perspectives financières pour la Suisse Genève pourrait devenir le centre mondial de la comptabilité durable En termes plus précis et techniques, on parle des objectifs de développement durable (ODD) promus par les Nations Unies. Ces objectifs ne sont pas que théoriques ou abstraits. Ils exigent une modification des normes (nouvelles lois, standards, mécanismes de contrôle, etc.) d’une ampleur comparable à celles que le monde a mises en place au sortir des deux Guerres Mondiales.

Cet enjeu, difficile à médiatiser mais essentiel, se déroule à Genève, la ville de l’ONU et l’une des capitales de la finance mondiale. Un exemple concret parmi tant d’autres: Genève, et avec elle la Suisse, se profile pour accueillir le Conseil des normes comptables sur la durabilité, soit la grammaire et l’orthographe rendant possible l’addition des poires et des pommes dans une comptabilité, tout en donnant une valeur objective au capital. Derrière cette ambition normative se déterminent les critères qui permettront à la transition écologique d’avancer.

«In fine, l’activisme de Genève fait du bien à ce pays qui semble avoir perdu sa boussole diplomatique.»

Pour la Suisse et sa place financière, c’est l’opportunité (la dernière peut-être) qui leur offrirait une place stratégique dans un monde qui n’a jamais eu tant besoin de règles communes et universelles pour changer de cap sans recourir à la guerre.

In fine, l’activisme de Genève fait du bien à ce pays qui semble avoir perdu sa boussole diplomatique; en froid avec l’UE, montré du doigt par le président Biden dans un discours sur la fraude fiscale et… non invité par son voisin, l’Italie, au G20. Là où tout se décide!

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. @pierre_veya

