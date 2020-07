Aide de la Turquie – La «diplomatie du masque» passe par le CHUV Le Ministère turc des affaires étrangères a offert 10’000 masques à l’hôpital universitaire vaudois. La conseillère d’État Rebecca Ruiz n’a pas été informée, mais elle cautionne. Laurent Antonoff

Le journal turc «Post Aktüel» évoque la visite du premier consul de Turquie à Genève au centre de logistique du CHUV le 11 juin dernier, accueilli par son directeur, Pierre-Yves Müller. DR

«Les aides de la Turquie sont à Lausanne». C’est ainsi que titre le journal turc «Post Aktüel» dans son dernier numéro de juillet. De quelles aides parle-t-on? De 10’000 masques hygiéniques et de deux appareils de désinfection de la marque turque Megaron, offerts au CHUV par le Ministère des affaires étrangères. Sur la photo qui accompagne l’article, le premier consul turc à Genève, Mehmet Sait Uyanik, visite officiellement le centre de logistique du CHUV à Bussigny, guidé par son directeur, Pierre-Yves Müller. Un geste humanitaire et politique, auquel les autorités cantonales n’ont toutefois pas été associées. «Les réponses aux nombreuses propositions de dons sont prises en charge directement par nos soins», légitime le CHUV. Et pour ce qui est de l’article de «Post Aktüel», l’hôpital dit ne pas vouloir commenter l’usage que fait l’État turc d’une photo «de remerciements.»