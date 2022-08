«Ras-le-bol», «du jamais vu en toute ma carrière à la CGN». Les sentiments exprimés par les collaborateurs de la compagnie de navigation lémanique étaient intensément critiques au moment où la crise a éclaté au sein de l’entreprise au début de l’été.

Le problème de fond se trouve manifestement du côté d’un effectif insuffisant au vu des ambitions affichées. Le symbole le plus fort de la volonté entrepreneuriale de jouer une carte importante dans le domaine des transports publics lacustres est la mise à l’eau ces prochaines années de deux nouveaux bateaux, les «Naviexpress», qui relieront les côtes suisse et française.

En songeant à ce projet, le syndicat du personnel des transports SEV, qui affirme regrouper 90% des employés de la CGN, a tiré la sonnette d’alarme déjà en novembre 2021. Il déplorait un manque d’anticipation qui remonte à plusieurs années, avant l’arrivée du président du conseil d’administration Benoît Gaillard et du directeur général Andreas Bergmann en 2019.

Ce qui frappe aussi, c’est que ce même syndicat, après son virulent coup de gueule le 30 juin dernier, souhaite actuellement «ne pas mettre de l’huile sur le feu» et ne s’exprime pas. Les employés de la CGN sont en grande partie des passionnés de navigation et de bateaux. Ils sont attachés à leur entreprise, tout comme les passagers qui, encouragés par une météo estivale hors-normes, sont revenus sur les bateaux après le reflux provoqué par le Covid-19. Les attentes sont aussi fortes du côté des pouvoirs publics suisses et français subventionneurs. Le Canton de Vaud est le plus important de ces soutiens: 6,2 millions sur un total de 12 en 2019, 11,8 millions sur 20,5 en 2021, deuxième année de crise sanitaire.

«La pression est maximale sur la direction alors que la compagnie se trouve en plein audit d’«analyse organisationnelle.»

Autant dire que la pression est maximale sur la direction alors que la compagnie se trouve en plein audit d’«analyse organisationnelle». Elle ne peut pas «se louper», comme on dit. Au moment de l’arrivée du socialiste Benoît Gaillard à la présidence de la CGN, en janvier 2019, la droite avait tiqué. Aujourd’hui, Marc-Olivier Buffat, président du PLR-Vaud et administrateur à la CGN, invoque «l’esprit de corps». Signe, avec la discrétion du syndicat, que les rangs se sont resserrés, provisoirement en tout cas, dans l’attente du rapport de Vicario Consulting et des mesures qui suivront.

