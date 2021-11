Portrait d’Isabelle von Burg – La directrice a du Palace plein les yeux La nouvelle manager du cinq-étoiles veut placer l’humain au centre de l’adresse historique du Grand-Chêne. David Moginier

Isabelle von Burg est directrice du Lausanne Palace depuis le 15 septembre. 24heures/Odile Meylan

Après la chaleur participative de Jean-Jacques Gauer, puis l’élégance discrète d’Ivan Rivier, le Lausanne Palace est désormais dirigé par une jeune femme volontaire et souriante.

Isabelle von Burg y reçoit avec classe, tout heureuse de faire partager les plus beaux endroits du palace centenaire, émerveillée de retrouver la magie de son enfance dans la capitale vaudoise après un parcours professionnel qui l’a fait beaucoup voyager. «J’ai toujours eu besoin de voir le monde, d’approcher les gens, de découvrir des cultures.»

La voilà donc de retour. «Mon plus gros choc culturel, je l’ai eu en revenant à Genève.» Elle y a passé trois ans, au Four Seasons Hôtel des Bergues, autre cinq-étoiles historique, comme hôtel manager. «En revenant, j’ai trouvé les mentalités très différentes, il fallait rentrer dans le moule. À Dubaï, il y avait 50 nationalités dans le personnel et nous valorisions davantage nos différences – tout en travaillant à une vision commune.»