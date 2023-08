Industrie suisse de l’armement – La directrice de Ruag, Brigitte Beck, démissionne Des déclarations de la directrice générale sur l’exportation d’armes suisses vers l’Ukraine ont récemment créé la polémique. Son mandat aura duré moins d’une année.

La directrice générale Brigitte Beck va se «réorienter professionnellement». KEYSTONE

La directrice générale Brigitte Beck va quitter le groupe Ruag MRO Holding et se «réorienter professionnellement», un an après avoir pris les rênes de l’entreprise spécialisée dans l’armement. Christian Priller et Thomas Kipfer assureront l’intérim jusqu’à ce que le poste soit de nouveau pourvu.

Cette démission intervient suite à la polémique suscitée par des déclarations de la directrice générale au printemps 2023 et liées aux exportations d’armes suisses vers l’Ukraine.

«Ma décision doit permettre à Ruag de se concentrer à nouveau sur ce qui est vraiment important, à savoir les affaires» Brigitte Beck, ancienne directrice générale de Ruag

«Controverse persistante»

Suite à cet incident, le conseil d’administration avait mené des «recherches et des clarifications», mais le résultat de l’enquête interne n’avait pas révélé «une infraction pénale ni aucun délit», indique lundi un communiqué. Brigitte Beck s’était par ailleurs excusée.

«La controverse persistante ne pouvait qu’être résolue que par un changement de direction», souligne la société auparavant détenue par la Confédération. «Ma décision doit permettre à Ruag de se concentrer à nouveau sur ce qui est vraiment important, à savoir les affaires», explique Brigitte Beck dans le communiqué.

