Fabrique des arts vivants à Nyon – La directrice du far° annonce sa démission Véronique Ferrero Delacoste, à la tête du festival durant 12 ans, a annoncé jeudi qu’elle quitterait son poste en 2022.

Véronique Ferrero Delacoste a annoncé jeudi qu’elle quitterait son poste de directrice du far° à la fin du mois de février 2022. PATRICK MARTIN

La directrice de la fabrique des arts vivants, le festival far°, à Nyon (VD), Véronique Ferrero Delacoste a annoncé jeudi qu’elle quitterait son poste à la fin du mois de février 2022. En fonction depuis 2010, elle souhaite orienter ses recherches vers «d’autres façons de faire exister le travail des artistes dans notre société, au regard des urgences sociales et environnementales».

«Véronique Ferrero Delacoste a su placer le far° comme une institution majeure des arts vivants sur l’arc lémanique et au-delà. Personnalité passionnée et ancrée dans les enjeux sociétaux actuels, elle a su singulariser le festival en ciblant son attention sur les artistes émergents et les créations in situ», indique le conseil de fondation du far° dans un communiqué.

Budget doublé en dix ans

«Ces douze années à la tête du far° ont été essentielles dans mon parcours professionnel. C’est au sein de cette structure que j’ai pu développer et mettre en œuvre le projet qui me tenait à cœur: accompagner les artistes là où leur recherche les menait», explique la directrice, citée dans le communiqué.

Ces années à la tête de l’institution auront permis à Véronique Ferrero Delacoste de développer un projet artistique qui aura plus que doublé son budget en dix ans pour aujourd’hui dépasser le million, note encore le conseil de fondation.

C’est avec des bases financières solides et une véritable notoriété artistique que le conseil de fondation va partir à la recherche d’une personnalité d’envergure pour succéder à l’actuelle directrice, selon la nouvelle présidente du Conseil, Chloé Besse.

ATS

