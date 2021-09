Tourisme et économie – La directrice du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon s’en va Sophie Cook occupait ce poste depuis juillet 2020. Elle avait débuté il y a seize ans comme comptable au sein de la structure touristique. Marc Alain Pittet lui succède. Frédéric Ravussin

Changement à la tête du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. OLIVIER ALLENSPACH

«C’était une décision extrêmement difficile à prendre par rapport aux collaborateurs, au site et à la région.» Directrice générale du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains, Sophie Cook a choisi de quitter cette fonction qu’elle occupait depuis pile une année. Et le groupe BOAS par la même occasion.

La jeune quinquagénaire – elle est née en 1971 – occupait ce poste depuis juillet 2020, après avoir été nommée directrice adjointe un an plus tôt. «Arrivée en poste en pleine pandémie du Covid-19, Madame Cook a brillamment assumé son rôle en fédérant derrière elle ses équipes et en gérant intelligemment le complexe malgré les circonstances particulièrement difficiles», souligne le groupe BOAS dans un communiqué diffusé mercredi matin.

«Je cherche un nouveau défi, mais je suis une grande convaincue de la région du Nord vaudois, de l’activité physique et du bien-être des gens.» Sophie Cook, ex-directrice

Toutefois, c’est bien à un long parcours au sein de cette entité touristique qu’elle a mis fin. Arrivée comme comptable du Centre thermal en 2005, Sophie Cook a par la suite occupé différentes fonctions, avant et après le regroupement en une seule entité juridique des bains d’Yverdon et du Grand Hôtel voisin.

En quête d’un nouveau défi, elle ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve. «Je cherche, mais je suis une grande convaincue de la région du Nord vaudois, de l’activité physique et du bien-être des gens», complète-t-elle.

De gros travaux en perspective

Pour la remplacer, BOAS a annoncé la nomination de Marc Alain Pittet. Cet Yverdonnois d’origine, formé dans le domaine de l’hôtellerie et également au bénéfice d’expériences dans le milieu de la santé, était revenu au sein du groupe hôtelier vaudois en novembre dernier, à la tête de l’hôtel Nendaz 4 Vallées et Spa. «Malgré les conditions très difficiles et complexes liées au Covid-19, l’établissement n’a jamais connu de résultats aussi encourageants», relève le communiqué.

À Yverdon, il aura comme mission première d’assurer la bonne gestion du complexe tout en participant aux importants travaux de rénovation que le site attend depuis plusieurs années.

