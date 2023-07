Fin de contrat à Plateforme10 – La directrice du Mudac est remerciée En plein envol, le quartier des musées lausannois est secoué par la décision communiquée mardi. Six mois après son arrivée, Beatrice Leanza n’est plus à la tête du musée du design. Florence Millioud

Beatrice Leanza, directrice du mudac, en février lors de la présentation à la presse des expositions de l’année sur le site de Plateforme10. PATRICK MARTIN

Impressionnant, le CV de la nouvelle directrice du Mudac depuis le 1er janvier de cette année, n’a pas permis à Beatrice Leanza d’aller au-delà de sa période d’essai. La direction de la Fondation Plateforme10 incarnée par Patrick Gyger qui, sur mandat du canton, chapeaute les trois institutions muséales a pris la décision «de ne pas poursuivre sa collaboration.» Dans un communiqué de quelques lignes diffusé en fin d’après-midi, ce mardi 4 juillet, la direction de Plateforme10 invoque «des divergences de nature stratégique constatées par la Fondation Plateforme 10 n’ont pas permis de confirmer l’engagement de Mme Leanza.» Et elle s’en tient à ce communiqué ne souhaitant pas en dire davantage. Si ce n’est que l’intérim est assuré par l’actuel directeur adjoint, Marco Costantini.

Même si ce jour, les langues ne veulent pas se délier, «la forte personnalité» de la directrice avait marqué d’emblée, de même que, dans les milieux culturels et dans le public, son manque d’intérêt pour la langue française. Au sein des équipes sur le site de Plateforme10, en coulisses, certains évoquaient de plus en plus fort des «rapports difficiles».

Dernière arrivée au sein de l’actuel trio dirigeant – après les départs à la retraite de Bernard Fibicher (MCBA), Chantal Prod’Hom (Mudac) et l’envol vers d’autres desseins de Tatyana Franck (PhotoElysée) –, l’historienne de l’art milanaise était portée par une carrière, et une réputation internationale. Ayant dirigé entre 2019 et 2021 le maat (Musée d’Art, d’Architecture et de Technologie) à Lisbonne après avoir mené la Beijing Design Week, principale plateforme du design en Chine, entre 2013 et 2016. Lors de ses dix-sept années en Chine, la diplômée de l’Université de Venise a également conduit le China Art Archives and Warehouse, une galerie fondée par le plasticien Ai Weiwei.

En février de cette année, les directions des trois musées et de la Fondation Plateforme10 (de g. à dr.: Nathalie Herschdorfer, Juri Steiner, Beatrice Leanza et Patrick Gyger) présentaient la programmation du nouveau quartier des arts lausannois. PATRICK MARTIN/24HEURES

À l’annonce de sa nomination à Lausanne, le 12 juillet 2022, après une procédure qui avait pris du temps et un deuxième round avec plusieurs candidats sur invitation (selon la presse portugaise), le communiqué de Plateforme10 précisait que Beatrice Leanza avait convaincu à l’unanimité le jury de sélection par «son profil professionnel associant un sens créatif aigu à un savoir-faire reconnu à l’international, de l’Asie à l’Europe, dans le développement de stratégies innovantes pour les entreprises culturelles».

Quant à Patrick Gyger, il précisait que sur les trois candidats de la phase finale pour le remplacement de Chantal Prod’Hom, Beatrice Leanza avait fait la différence «grâce à ses vues très larges sur le design, une promesse de renouvellement, et à un bagage très riche, d’un réseau international et d’une expérience comme directrice de musée, avec des atouts indéniables dans la gestion de projets culturels.»

Florence Millioud

