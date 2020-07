Une démission surprise – La directrice du Parc Jura vaudois lâche la barre Engagée il y a deux ans seulement, Nathalie Rizzotti quitte déjà le bateau, obligeant l’institution à lancer une nouvelle restructuration. Madeleine Schurch

Nathalie Rizzotti quitte le Parc Jura vaudois, mais accompagnera la transition jusqu’à la fin de l’année. Florian Cella

Elle avait un super profil et semble avoir rempli toutes les missions qu’on lui avait confiées. Nathalie Rizzotti a pourtant choisi de quitter la direction du Parc Jura vaudois, deux ans seulement après son arrivée. Sa démission pour le 31 août, annoncée au personnel il y a quelques jours seulement, est plutôt abrupte et surprend plus d’un partenaire de cet organisme qui réunit 30 communes territoriales, trois communes propriétaires et des particuliers.