Yverdon-les-Bains – La directrice d’Y-Parc a été licenciée Juliana Pantet, en arrêt maladie depuis l’agression dont elle dit avoir été victime en mars, a reçu un courrier de son conseil d’administration à la fin du mois de juillet. Frédéric Ravussin , Erwan Le Bec

Juliana Pantet avait pris ses fonctions à la tête du Parc scientifique et technologique d’Yverdon en septembre 2017. JEAN-PAUL GUINNARD

Le plus ancien parc technologique de Suisse romande n’a plus de directrice. Le conseil d’administration d’Y-Parc SA (200 entreprises, 1800 emplois) à Yverdon a licencié Juliana Pantet à la fin du mois de juillet, a annoncé «Le Temps», vendredi en fin d’après-midi. Sa mise à pied est le nouveau rebondissement d’une affaire dont le point de départ est l’agression qu’elle aurait subie il y a cinq mois.

Son avocat, le député écologiste Raphaël Mahaim, confirme et dit réfléchir à une action pour licenciement abusif. «Elle était en congé maladie, dans une mauvaise passe et se réjouissait de reprendre ses activités et une enquête pénale est toujours en cours suite à son agression, énumère-t-il. Le tableau est lourd.»