Divergences de vues – La directrice générale de la Santé s’en va après un an Le Département de la santé et de l’action sociale et Virginie Spicher se séparent «d’un commun accord». L’ancienne cadre de l’OFSP était entrée en fonction en avril 2022. Vincent Maendly

Virginie Spicher a rejoint l’État de Vaud en avril 2022. 24heures/Odile Meylan

Entrée en fonction il y a à peine plus d’un an, la directrice générale de la Santé (DGS) Virginie Spicher quittera prochainement l’État de Vaud. «La décision de mettre fin aux rapports de travail a été prise d’un commun accord en raison de divergences quant aux orientations stratégiques et organisationnelles de la DGS», fait savoir le Conseil d’État dans un communiqué publié jeudi matin.

Une convention de départ a été signée entre les parties, qui comprend une clause de confidentialité. «Raison pour laquelle nous ne donnons pas davantage d’information sur la nature de ces divergences», indique la porte-parole du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Sonia Arnal. Virginie Spicher restera en place jusqu’à fin août 2023 et sera remplacée à titre intérimaire dès le 1er septembre par Gianni Saitta, directeur des finances et affaires juridiques de la DGS.

Virginie Spicher a notamment piloté les travaux visant à déterminer à quelles entités devaient être rattachées les deux centrales de la Fondation Urgences Santé (FUS), soit la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) et le 144, relate le communiqué. «Elle s’est également investie dans le déploiement du dossier électronique du patient, la santé communautaire, ainsi que la promotion de la santé et la prévention, en contribuant par exemple à la création et au lancement du mois de la santé mentale.»

Avant de rejoindre le DSAS il y a un an, Virginie Spicher (ex-Masserey) a été une figure nationale de la lutte contre la pandémie de Covid-19, elle qui occupait à l’Office fédéral de la santé publique le poste de responsable de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination. «Elle a contribué de manière déterminante à la gestion de la pandémie et représenté l’office à l’extérieur», communiquait l’OFSP au moment de son départ.

