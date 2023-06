Fondation Renée Delafontaine – La directrice reste, aux équipes de se remettre en question Une analyse externe de l’institution critique sa direction. C’est toutefois le personnel qui est appelé à proposer des améliorations. Flavienne Wahli Di Matteo

Importante institution active dans la formation de personnes en situation de handicap, la Fondation Renée Delafontaine (FRD) maintient sa confiance en la direction. PHOTO: PATRICK MARTIN/24HEURES

Écrivons-le d’emblée: ni «24 heures» ni le Canton n’ont pu consulter l’audit mené sur la Fondation Renée Delafontaine (FRD). Théâtre de la mort d’un élève en 2016, l’institution, qui s’occupe de former enfants et adultes en situation de handicap, faisait l’objet de nombreuses doléances, relatées dans ce journal en 2020 et 2021.