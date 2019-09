La disco mobile Pop Corn va revivre pour un soir

Pop Corn disco mobile. Quatre mots qui réveilleront instantanément chez beaucoup d’adultes de ce canton des souvenirs de musique, de danse et, bien souvent, de drague. Un véritable chapitre de l’histoire des nuits vaudoises, qui avait disparu, mais qui va revivre pour un soir samedi à Thierrens.

«La première soirée de Pop Corn a eu lieu en septembre 1989 au Battoir de Palézieux, il y a donc précisément trente ans», expliquent Jean-Michel Cachin et Julien Estoppey, respectivement président et vice-président de l’Amicale Pop Corn disco mobile. «Au départ, on voulait juste faire une broche, mais en discutant, quelqu’un a lancé que ce serait quand même chouette de refaire une soirée, comme à l’époque.»

Le Battoir de Palézieux ne se prêtant plus à un tel événement, les organisateurs se sont tournés vers Thierrens, où avait eu lieu la deuxième soirée. Après avoir trouvé le matériel nécessaire et les bénévoles, ils ont ressorti le légendaire morceau «Popcorn» de Ger­shon Kingsley qui ouvrait et fermait les soirées dans sa version remixée, puis imprimé un nouveau lot des fameuses affiches bleu et jaune.

«On en a distribué dans plusieurs fêtes de Jeunesse cet été, ainsi qu’au 100e à Savigny. L’accueil a été incroyable! La première question était toujours: «Ça existe encore?» Et, juste après, les filles demandaient s’il y aura des slows (ndlr: il y en aura). On a même eu des jeunes qui veulent venir parce qu’ils en entendent parler depuis longtemps.» Les discos mobiles ont en effet été un véritable phénomène de société des années 90. Pop Corn, mais aussi Pink Spider, Newlight et Discopac s’installaient presque chaque week-end dans les villages du canton. «Nous étions les moins marqués au niveau style. On passait vraiment de tout», explique Jean-Michel Cachin.

Deux cents bénévoles

Le plus incroyable dans l’histoire est que la disco mobile n’a jamais connu de structure officielle. Même pas sous forme d’association. «On était une bande de potes et on se marrait bien. Les bénéfices étaient investis dans le matériel, dans quelques défraiements et une ou deux sorties par année.» Tout au long de son existence, ce sont ainsi près de 200 personnes qui ont contribué au fonctionnement de Pop Corn. Les bandes de casseurs venues de la ville, mais surtout l’évolution des technologies permettant à tout un chacun d’animer sa soirée ont entraîné le déclin progressif des discos mobiles autour de 2010. Mais samedi à Thierrens, ce sera «comme à la grande époque»!