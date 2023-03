Portrait de Florence Renggli – La discrète aime mettre les autres en valeur La nouvelle directrice de Vaud Promotion vit à 100 à l’heure pour caser toutes ses passions dans des journées trop courtes. Alain Detraz

Florence Renggli, nouvelle directrice de Vaud Promotion PATRICK MARTIN

«Le Valais, ce sont mes racines, un canton qui m’a beaucoup donné, le goût de l’authenticité, du partage et du débat. Et Vaud est une terre bénie des dieux, Lausanne ma ville de cœur.» Installée au Domaine Bovy, à Chexbres – qu’elle a choisi pour nous rencontrer parce qu’elle en admire le dynamisme et le panorama exceptionnel –, la directrice de la nouvelle plateforme Vaud Promotion a le sourire chaleureux et l’enthousiasme communicatif, en ce 8 mars qui célèbre les droits des femmes.